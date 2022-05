Calcio C, Imolese: Emanuele Righi a capo dell'area tecnica

Sport

Rimini

| 19:05 - 30 Maggio 2022

A destra Emanuele Righi (foto FB Imolese Calcio).

L' Imolese Calcio 1919 ha annunciato l’inserimento di Emanuele Righi nel proprio organico dirigenziale. Righi ricoprirà il ruolo di Responsabile dell’Area Tecnica.

Nato a Bentivoglio, classe 1975, in carriera ha lavorato come scouting dell’Hellas Verona, prima di diventare il direttore sportivo del Mantova, del Savoia e del Giugliano guidando, nella prima e nella terza avventura professionale, le squadre verso storiche promozioni in Serie C. Questa nuova figura permetterà il potenziamento dell’organigramma come espressamente annunciato dal Presidente De Sarlo. Il dirigente ha firmato un contratto che lo legherà alla società rossoblù fino al 30 giugno 2023 e verrà presentato alla stampa martedì mattina. Il nome di Righi nelle ultime settimane era stato accostato al Forlì. A questo punto l'scrizione dell'Imolese al prossimo campionato in serie C, data per incerta nei giorni scorsi, appare sicura.