Calcio giovanile, Gabicce Gradara: Allievi corsari in rimonta

Gabicce Mare

| 18:48 - 30 Maggio 2022

La squadra Allievi del Gabicce Gradara.



Due vittorie e una sconfitta nel week end per le squadre giovanili del Gabicce Gradara.



ALLIEVI



Valfoglia – Gabicce Gradara 1-2



Impresa della squadra di mister Magi che grazie ad una prestazione maiuscola esce vittoriosa dall'insidiosa trasferta dal campo del Valfoglia. Partenza in salita per il Gabicce Gradara: al 9' Della Chiara devia un traversone e la traiettoria beffa Francolimni: 1-0. Pareggio al 24' sugli sviluppi di un calcio d'angolo: Gaggi è svelto ad inserirsi e realizza l' 1-1. Il Valfoglia non ci sta e si fa pericoloso al 32' e 35', ma Francolini è in gran giornata e neutralizza gli attacchi. Il raddoppio del Gabicce Gradara arriva al 41', ancora su calcio d angolo: Bacchini spizza la palla che arriva a Della Chiara lesto ad anticipare gli avversari: 1-2. Prima dello scadere, azione personale sulla sinistra di Petese che dribbla tre difensori, si presenta davanti al portiere e il suo tiro finisce sul palo.

Il secondo tempo inizia subito con un'azione pericolosa del Valfoglia e ancora Francolini salva la propria porta.

Il Gabicce Gradara risponde poco dopo con Semprini e Gaggi che impegnano severamente il portiere avversario. La squadra locale cerca il gol al 70' e 72' ma la difesa ospite salva. Allo scadere il Gabicce Gradara prova a realizzare la terza rete con Sarli e Zampolini, ma la gioia del gol gli viene negata dai gran interventi del portiere avversario.

Il Gabicce Gradara disputerà il prossimo incontro al Magi domenica 5 giugno alle ore 11 contro l'Arzilla.



GABICCE GRADARA: Francolini, Franca, Mancini (15' s.t. Sarli), Della Chiara, Moutatahhir, Morini (30' s.t. Battistelli) Fuzzi (38' s.t. Zampolini), Semprini, Gaggi (30' s.t. Nobile), Petese (1' s.t. Finotti), Bacchini. All. Alessandro Magi.







GIOVANISSIMI 2007

Urbania-GabicceGradara 1-0



Sconfitta di misura ad Urbania con la classifica ormai già scritta per entrambe le squadre. Poche le occasioni da rete. Al 5' tiro pericoloso dell' Urbania con bella parata di Ricci, al 10' conclusione da fuori area di Farroni parata dal portiere e il primo tempo si chiude con poche emozioni. La squadra di casa ci crede di più e al 16' su un’incursione in area trafigge Ricci. Il Gabicce Gradara prova al 18' ad acciuffare il pareggio con Sarli ma il suo tiro è ben parato dal portiere, al 30' ci prova da fuori area anche Pontellini e ancora il portiere para.

Domenica 5 giugno ultima giornata: Gabicce Gradara-Muraglia alle ore 10,30.



GABICCE GRADARA: Ricci, Boccalini (21'st. Cangini), Del Bene (7'st. Rossi Giacomo), Gaudenzi, Farroni, Rossi Manuel (21'st. Pontellini), Della Costanza ( 7'st Sarli), Buccino (10'st Guidi), Bergamini, Mboup, Magi Samuele. All. Campanelli





GIOVANISSIMI 2008





Gabicce Gradara – Villa San Martino 2-0





Contro una formazione di prima fascia convincente vittoria del Gabicce Gradara con rete di Rossini nel primo tempo con una efficace azione collettiva su una ripartenza e di Terenzi nella ripresa dopo un uno-due in profondità. Due reti di ottima fattura. Un test probante in vista del torneo di Pesaro. In campo si sono viste per lo più cose buone e questo significa che cresce il gruppo e così l'autostima del ragazzi e di conseguenza la prospettiva. La squadra ha mostrato da subito uno spirito aggressivo, voglia di rubare palla e proporsi in fase offensiva. Numerose le occasioni create, alcune a tu per tu con il portiere. In una unica azione si è colpito per due volte la traversa e un palo.



Prossima partita domenica a Montelabbate alle ore 17.







GABICCE GRADARA: Gaggi, Luzzi (10' st.Ballarini), Andruccioli, Cavazzini, Rossi, Colombari, Terenzi (30' st. Arduini), Ferraj (20' st. Sciuto), Annibalini (25' st. Bana), Guidi, Rossini. A disp. Ricci, Ridolfi, Gasperini. All. Gaudenzi