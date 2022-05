Calcio Prima Categoria, Perticara: 90 anni festeggiati alla grande, vince i playout ed è salva

Sport

Perticara

| 18:07 - 30 Maggio 2022

Asd Perticara 2021-2022.

di Nicola Guerra



Un piovoso pomeriggio di maggio regala a Perticara e a tutti i suoi tifosi una grandissima gioia calcistica. Nell'anno in cui la società spegne 90 candeline, l'Asd Perticara festeggia con orgoglio un risultato che fino a qualche settimana fa sembrava impensabile: lo 0-0 di domenica 29 maggio sul campo dell'Athletic Poggio vale la salvezza e la permanenza nel Campionato regionale di Prima Categoria (complice la vittoria della partita d'andata per 2-0).

Una stagione davvero travagliata per la società granata che nonostante le mille difficoltà ed un girone d'andata disastroso non ha mai perso le speranze.



"Abbiamo fatto un vero miracolo sportivo" racconta la Presidente Gloria Franceschetti "lo spirito di gruppo dei ragazzi è stato unico: il nostro destino sembrava segnato a metà stagione. Poi, nelle ultime partite, qualcosa è cambiato. Abbiamo sottolineato loro quanto questa annata fosse importante per noi e per l'intera storia del Perticara. Da quel momento in poi tutto l'attaccamento verso questa maglia e questi colori è venuto fuori, il gruppo si è compattato e ho capito che avremmo potuto superare qualsiasi ostacolo. E così è stato: abbiamo raggiunto la qualificazione ai PlayOut a ridosso della fine del campionato ed oggi siamo qui a festeggiare tutti insieme questa incredibile ma bellissima salvezza".



Il merito di questo pesantissimo risultato però, non appartiene ai soli calciatori. Dietro le quinte c'è il lavoro e la passione di una società che non ha mai smesso di crederci. "Sono molto orgogliosa della mia dirigenza e di tutto lo staff tecnico - continua la Presidente - ci siamo caricati sulle spalle tutte le difficoltà di questa annata senza mai trasmettere negatività ai ragazzi. Abbiamo continuato a lavorare seriamente e uniti verso l'obiettivo, anche quando mollare sembrava la soluzione più semplice agli occhi di tutti. Ad ogni modo, a prescindere dall'esito finale, avremmo comunque festeggiato con orgoglio i 90 anni dalla fondazione: farlo così ci gratifica come non mai".



E allora, via ai festeggiamenti...dopo la partita di ieri tifosi e calciatori hanno riempito le strade della cittadina in una grande domenica di festa, terminata poi tutti insieme al bar di paese. Ma non finisce qui: la società annuncia che durante l'estate non mancheranno iniziative ed eventi per festeggiare a dovere il 90°, a cominciare dalla mostra iconografica sulla storia del Perticara, curata da Ido Rinaldi, fino alle prestigiose amichevoli estive con le storiche rivali ai tempi della Serie C come Rimini e Cesena. "Ci auguriamo di celebrare questo traguardo nel migliore dei modi - conclude Franceschetti - abbiamo invitato le società che hanno fatto parte della storia del Perticara e abbiamo l'intenzione di ricostituire i gruppi storici delle formazioni vincenti e che hanno ottenuto successi in questi formidabili 90 anni".