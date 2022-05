Attualità

Rimini

| 17:31 - 30 Maggio 2022

Covid dati Rimini 30 maggio 2022.

In provincia di Rimini sono 50 le nuove positività da Sars Cov 2 registrate, in Emilia-Romagna sono 826 i nuovi casi. Il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva rimane invariato a uno. Non si registrano decessi nel riminese, mentre sono 3 quelli in regione. L’età media dei nuovi positivi è, ad oggi, di 46,8 anni. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 13,4%.