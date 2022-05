Riccione, week-end presidiato: controllati un centinaio di giovanissimi, 4 sorpresi con piccole quantità di droga

Cronaca

Riccione

| 17:21 - 30 Maggio 2022

I controlli dei Carabinieri di Riccione.

Sono un centinaio i giovanissimi che sono stati identificati in questo finesettimana dai Carabinieri di Riccione. La Perla verde è stata infatti scelta come meta da molti turisti. 4 sono stati i giovani sorpresi in possesso di modiche quantità di stupefacente e segnalati al Prefetto di Rimini. Ancora, due utenti della strada sono stati denunciati per guida sotto l’effetto di alcol e nei loro confronti è stato applicato l’immediato ritiro della patente.



I controlli sono avvenuti grazie anche all’incremento delle forze in presidi fissi tra viale Ceccarini, viale Dante e Piazzale Roma, che hanno consentito di monitorare l’importante afflusso delle numerose comitive di giovani, tutti di età compresa tra i 16 e i 20 anni, per lo più provenienti da Modena e Reggio Emilia (molti dei quali in permesso dalle comunità in cui risultano domiciliati), stando a quanto registrato.

Sono state passate al setaccio anche la stazione ferroviaria e le fermate del TRC, letteralmente prese d’assalto.



Una cornice di sicurezza in cui si è pienamente inserito anche il lavoro degli uomini della Polizia Locale di Riccione, che hanno presidiato il territorio al fianco dei militari dell’Arma, anche con l’aiuto di una unità cinofila. Una grossa attività di prevenzione che ha consentito di chiudere il weekend in piena tranquillità e all’insegna della sicurezza e che proseguirà nelle prossime settimane con l’impiego di ulteriori 20 unità in arrivo sul territorio.