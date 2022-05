Maurizio Focchi tra i 25 Cavalieri del Lavoro, nominato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Attualità

| 16:29 - 30 Maggio 2022

Maurizio Focchi cavaliere del Lavoro.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato oggi, 30 maggio, i decreti con i quali, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro. C'è anche Maurizio Focchi, con l'azienda di famiglia specializzata in edilizia ad alto contenuto tecnologico con base nel Riminese. Focchi, 68 anni, è amministratore delegato dell’omonima azienda, di cui rappresenta la terza generazione assieme al fratello Paolo. Fondata dal nonno Giuseppe nel 1914 come attività artigianale di fabbro e carpenteria metallica, oggi l’azienda ha superato il secolo di vita ed è diventata leader nella realizzazione degli involucri per edifici ad alto contenuto tecnologico; può vantare la collaborazione con architetti di fama mondiale come Renzo Piano, Isozaki, Gregotti, Fuksas, Libeskind, e un’attività che spazia in tutti i continenti.



Il messaggio del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad



"Una notizia che riempie di orgoglio la città: Maurizio Focchi è stato nominato oggi Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Un riconoscimento alla competenza, alla passione e all’impegno sociale di un imprenditore che ha reso l'azienda di famiglia leader nel suo settore a livello internazionale, senza mai dimenticare le radici e il legame col territorio" così esprime il suo orgoglio il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad.



Le congratulazioni di Emma Petitti, presidente dell'Assemble Legislativa Emilia - Romagna



"Maurizio non è solo un bravissimo imprenditore che ha proiettato la sua impresa ad essere leader del settore a livello internazionale; è anche una persona che profonde tantissimo impegno nel sociale e nel volontariato. Il riconoscimento del Capo dello Stato è davvero meritatissimo. A lui le mie più sentite felicitazioni" così Emma Petitti.