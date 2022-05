Sabato sciopero di 4 ore del trasporto pubblico locale: disagi anche a Rimini

Attualità

Rimini

| 16:19 - 30 Maggio 2022

Scipero trasporti a Rimini.

Le organizzazioni sindacali USB Lavoro Privato, UilTrasporti e UGL FNA hanno indetto uno sciopero aziendale di 4 ore, nella giornata di sabato 4 giugno, in tutti i bacini su cui opera Start Romagna.

Nel bacino di Rimini la fascia oraria in cui non sarà garantito il normale servizio di trasporto pubblico è dalle 17:00 alle 21:00. Start Romagna si scusa fin da ora per i possibili disagi.

A precedente iniziativa di sciopero aziendale di 4 ore dell’11 luglio 2020, l’adesione era stata del 33,85% nel bacino di Forlì-Cesena, del 44,29% del bacino di Ravenna e dell’89,58% nel bacino di Rimini.

In ottemperanza alla delibera n°18/138 del 23-04-2018 della Commissione di Garanzia per gli Scioperi, le motivazioni complete dello sciopero sono consultabili nell'apposito avviso pubblicato sul sito web aziendale al link https://www.startromagna.it/news/sabato-4-giugno-sciopero-aziendale-di-4-ore-su-tutti-i-bacini/.