Covid: San Marino, tre ricoverati in ospedale, nessuno in terapia intensiva

| 16:06 - 30 Maggio 2022

Covid San Marino, i dati del 30 maggio 2022.

Sono tre le persone ricoverate in ospedale a San Marino a causa del Covid, nessuna in terapia intensiva. È quanto emerge dai dati dell'Iss, l'Istituto per la Sicurezza Sociale del Titano, per quanto riguarda la settimana compresa tra il 23 e il 29 maggio 2022 durante la quale sono stati registrati 83 nuovi casi di coronavirus, a fronte di 893 tamponi effettuati, mentre si attesta a 127 il computo delle persone guarite.

Complessivamente, il numero totale di persone contagiate dall'inizio della pandemia fino alla mezzanotte di ieri è 17.105, di cui 119 positivi attivi, mentre sono risultate 16.871 le guarigioni e 115 i decessi. Non risultano persone in quarantena.

Sul fronte vaccinale ha completato il ciclo di immunizzazione primario l'81,74% della popolazione vaccinabile residente con più di 5 anni. Sono 19.984 le persone che hanno ricevuto la dose 'booster' di richiamo pari al 66% della popolazione residente vaccinabile con o più di 12 anni.