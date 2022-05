Nuoto, premiata la Polizia Locale di Riccione ai XXIII Campionati Nazionali di Nuoto A.S.P.M.I.

Attualità

Riccione

| 15:22 - 30 Maggio 2022

Gli agenti con gli assessori alla Polizia Locale e allo Sport Elena Raffaelli e Stefano Caldari e la vice comandante Isotta Macini.

Ottimo risultato per la Polizia Locale di Riccione ai XXIII Campionati Nazionali di Nuoto A.S.P.M.I. svoltisi domenica 29 maggio a Reggio Emilia. Il Gruppo Sportivo Polizia Municipale (GSPM) del Comando di Polizia Locale della Perla Verde ha portato a casa tre vittorie con l’assistente William Albano primo classificato nei 50 farfalla, l’agente Giovanni Mazzoli secondo classificato nei 50 stile libero e terzo classificato nei 50 dorso e l’ispettore Lorenzo Grassi con due terzi posti nei 50 rana e 100 stile libero. Un risultato che dopo due anni di stop dei Campionati causa Covid premia il lavoro di costante allenamento svolto dagli uomini della PL. L’amministrazione comunale esprime i più vivi complimenti ai tre campioni per gli eccellenti risultati raggiunti. Il nuoto all’interno del GSPM, che racchiude numerose discipline sportive dal calcio al beach volley alla pesca, rappresenta un fiore all’occhiello per la città di Riccione. A congratularsi con i tre campioni anche il Comandante della Polizia Locale Zechini e la vice comandante Isotta Macini.