Verde urbano, a Santarcangelo, in via Don Minzoni, due nuove panchine, portabici e piante

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:20 - 30 Maggio 2022

Nuovi arredi urbani a Santarcangelo.

Sono partiti i lavori per la realizzazione di due nuovi arredi di verde urbano in via Don Minzoni: dopo la prima installazione inaugurata a dicembre 2020 in occasione di EcoNatale, il centro commerciale naturale della città si arricchisce dunque con due nuove postazioni.



Visto l’apprezzamento e l’interesse generati dal primo arredo urbano realizzato con il contributo dell’Associazione Città Viva, già alla fine dello scorso anno la Giunta comunale aveva approvato il progetto per la realizzazione di ulteriori installazioni – finanziate dall’Amministrazione comunale – ideate dallo studio di paesaggistica e arredo urbano “I Progettisti” di Santarcangelo.



Come per le precedenti, l’opera prevede una serie di composizioni con sedute, spazi verdi, alberati e portabici, che insieme daranno forma a un’installazione piacevole allo sguardo e, al tempo stesso, a un luogo per fermarsi, osservare, conversare e vivere il centro commerciale naturale.