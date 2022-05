Rottura di una fognatura a Viserbella, disposte modifiche alla viabilità per i lavori di ripristino

Attualità

Rimini

| 14:14 - 30 Maggio 2022

Lavori a Viserbella per ripristino fognatura.

A seguito di un sopralluogo e di accertamenti mediante videoispezione, i tecnici di Hera hanno riscontrato questa mattina la rottura di un tratto di fognatura presente in viale Porto Palos, all’intersezione con viale Genghini.



Domani martedì 31 maggio la ditta Cooperativa Braccianti Riminese assistita dai tecnici di Hera provvederà ai lavori necessari per stabilizzare la falda e per consentire - a partire dal 6 giugno, terminati gli interventi propedeutici al cantiere - la sostituzione in sicurezza del tratto di circa 18 metri di fognatura danneggiata.



Per consentire il più veloce ripristino della rottura e per mettere in sicurezza l’area, a partire da mercoledì 1° giugno e fino al termine delle lavorazioni il traffico sul lungomare sarà deviato su Viale Pedrizzi, cambiando l'attuale senso di marcia. Il tratto ricompreso tra Viale Pedrizzi e Viale Genghini sarà ammesso esclusivamente ai residenti e turisti che alloggiano nelle strutture ricettive.