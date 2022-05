Bagno di folla per Sant’Amato Ronconi portato in processione a Saludecio

Attualità

| 13:30 - 30 Maggio 2022

Nel pomeriggio di domenica (29 maggio, ultima domenica del mese) come da tradizione, ogni trent'anni, viene portata in processione l'urna con le spoglie di Sant'Amato Ronconi a Saludecio.



Un'imponente folla di saludecesi, ma anche di molti altri paesi limitrofi, ha assistito alla Santa Messa officiata dal Vescovo di Rimini, Mons. Francesco Lambiasi. Tutti quelli che non sono riusciti ad entrare, sono rimasti nella piazza di fronte la chiesa, sotto la pioggia muniti di ombrello. Tra i tanti presenti anche il grande giornalista Amato Tontini, di Tele 2000 di Urbino. Al termine della Messa, il carro, messo a disposizione dagli eredi di Pio Sandroni di Tavullia, su cui era posizionata l'urna col Santo Amato è stato attaccato a due paia di buoi, portati appositamente dalla Toscana, e trainato per le vie del paese fino alla casa di riposo che era stata donata al paese dallo stesso Santo.

Alla celebrazione della Messa ed alla processione hanno preso parte, oltre al sindaco di Saludecio, Dilvo Polidori, anche altri sindaci della Valconca.



Per l'ordine pubblico e la viabilità sono stati impegnati i volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Morciano - San Clemente con a capo il Presidente Carlo Arcaroli, la Protezione Civile e la Polizia Municipale. In chiesa e durante la processione, due Carabinieri in grande uniforme, appartenenti alla Stazione Carabinieri di Saludecio, comandata dal Luogotenente Ariemma, hanno affiancato e scortato l'urna del Santo, sia durante la Messa che in processione.



