Il 33°Corso Allievi Sottufficiali "G.Sergi" ne fa quaranta: la cerimonia dell'anniversario

| 13:17 - 30 Maggio 2022

Foto di A.Ballante.

Nella mattinata di sabato (28 maggio) si è svolto a Riccione, il Raduno Nazionale del 33° Corso Allievi Sottufficiali "Gerardo Sergi" dell'Arma dei Carabinieri, 1982 - 2022, nel 40° anniversario.

Circa 150 Sottufficiali dei Carabinieri ormai in pensione, si sono ritrovati in Viale Dante presso la Parrocchia "Gesù Redentore", dove il Cappellano Militare Don Francesco Diana ha celebrato la Santa Messa per tutti i presenti e per i tanti commilitoni ormai scomparsi. Alla cerimonia era presente anche il Presidente della ANC Sezione di Riccione, Maresciallo in pensione Pio Donnini, anch'egli del 33° Corso.



Un A.S. del 33° Corso presente, Antonino Troia ha poi fatto carriera negli Ufficiali terminandola con il grado di Generale.

Il Raduno è stato organizzato dal Presidente della Sezione Carabinieti in Congedo di San Marino, Maresciallo Walter Bartolini e dai suoi stretti collaboratori. Al termine dalla Santa Messa, il Cappellano Militare ha impartito una solenna benedizione impartita con la reliquia del Beato Papa Pio IX.



Terminata la Messa, tutti i presenti, molti dei quali accompagnati dai loro familiari, si sono ritrovati al rinnovato ristorante La Fattoria di Riccione dove hanno consumato un lauto pranzo di pesce terminato con una gigantesca torta e spumante.

Durante il pranzo, la Sezione organizzatrice ha voluto consegnare una targa riconoscimento all'Arma in servizio presente e precisamente al Capitano Luca Colombari, Comandante la Compagnia Carabinieri di Riccione e al Luogotente C.S. Claudio Cacace, Comandante la Stazione Carabinieri di Riccione nonché al Gen. Antonino Troia.



Amato Ballante