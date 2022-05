Ennesima spaccata in centro storico a Rimini: preso di mira il Birrodromo

Cronaca

13:11 - 30 Maggio 2022

Che si tratti di una bravata o meno, sta diventando un fenomeno preoccupante quello delle spaccate ai danni dei locali del centro storico di Rimini. Dopo il colpo all’osteria “Io e Simone” dell’altra sera, il terzo nel giro di poco tempo, questa notte è stato preso di mira il Birrodromo di via Clementini. L’allarme è scattato verso le 4 quando immediatamente le forze dell’ordine si sono precipitate sul posto per ricostruire la dinamica del furto. Secondo quanto appreso, i malviventi si sono introdotti nell’esercizio, hanno fatto qualche danno, aperto la cassa, ma senza trovare denaro. Contattato dalla redazione, uno dei titolari, Fabio Ubaldi, spiega che “non c’è nulla da segnalare di grosso, fortunatamente hanno fatto solo qualche danno, negli anni ci sono sempre capitate, anche nei locali di Riccione. I carabinieri hanno preso le impronte, hanno visionato i danni, ma grazie a Dio nulla di importante”. Bravate che, se non contenute, rischiano di mettere in difficoltà l’economia di una zona intera, quella del centro storico.