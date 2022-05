Sversamento di acido solforico, intervento dei vigili del fuoco a Coriano

Cronaca

Coriano

| 12:59 - 30 Maggio 2022

Le squadre del comando con specializzazione NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico), sono intervenuti nel comune di Coriano questa mattina (30 maggio) all'interno di un'azienda di trasporto e stoccaggio di sostanze pericolose, per lo sversamento di acido solforico in soluzione . L'acido, presente in un serbatoio fisso danneggiato, si è riversato all’interno dello stabile adibito allo stoccaggio. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla delimitazione della zona pericolosa e successivamente alla bonifica con inertizzante fornito dalla ditta di appartenenza, come da scheda della sostanza.