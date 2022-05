Rimini, turismo in emergenza, arriva l'estate è non si trovano lavoratori stagionali

Turismo

Rimini

| 12:47 - 30 Maggio 2022

La difficoltà è anche relativa al trovare personale qualificato.

Giugno è alle porte, la stagione estiva sta per entrare nel vivo e gli operatori turistici riminesi hanno difficoltà a trovare personale. Patrizia Rinaldis presidente di Federalberghi non parla di emergenza ma di "alert importante". La difficoltà è anche relativa al trovare personale qualificato "Non tutti si possono rivolgere al turismo, il turismo ha bisogno di professionalità" dice Rinaldis "spesso troviamo degli 'improvvisati' che provano una settimana e poi se ne vanno. E' una situazione ancora difficile." "Dobbiamo veramente rimettere tutto in discussione" dice ancora Rinaldis.

Rivedere gli aiuti di Stato che devono essere finalizzati al lavoro, aumentare gli ammortizzatori sociali per rendere più appetibile da parte del lavoratore l'impegno della 'stagione' per poi poter richiedere l'eventuale disoccupazione. Queste le prime cose da fare secondo Patrizia Rinaldis per iniziare ad uscire da questa situazione.