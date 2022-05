Assistere un parente malato o con difficoltà, incontro on line per aiutare il caregiver familiare

Attualità

Rimini

| 10:30 - 30 Maggio 2022

Immagine di repertorio.

Ultima iniziativa del programma del Caregiver Day 2022 previsto dalla legge regionale che riconosce le Giornate del caregiver familiare, dedicate a coloro che si prendono cura di una persona non autosufficiente. “Stress e salute: Aiutare il Caregiver familiare

Strumenti e metodologia per una comunità che si prende cura” si svolgerà on line martedì 31 maggio a partire dalle ore 11 a questo link



Verranno presentati strumenti e metodologie per ascoltare, informare, sostenere e valorizzare i caregiver. Verrà presentata la ricerca promossa dal Centro di Riferimento per la Medicina di Genere dell’Istituto Superiore di Sanità: “Differenze di genere nello stato di salute di due popolazioni di Caregiver familiari: uno studio pilota”. A tutti i partecipanti/caregiver verrà poi chiesto di compilare un questionario anonimo.



Le “Giornate del Caregiver” sono realizzate in Romagna e coordinate dall'Associazione Unione italiana Distrofia Muscolare-Sezione di Ravenna con il Coordinamento delle tre sezioni della Romagna, con la Consulta-Coordinamento Volontariato del Comune di Cervia e sono parte del Progetto Prendersi cura dei caregiver, sostegno e inclusione nelle disabilità.



Tra le collaborazioni l'Assessorato al Welfare e Servizi alla persona, Servizi sanitari, Volontariato – Comune di Cervia e l'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi. Inoltre Associazione Diritti Anziani con Ravenna-APS e la Banca del Tempo di Cervia. Ma le collaborazioni sono anche nazionali e di tanti diversi enti visti i relatori e temi, tra queste la Fondazione Telethon con un seminario sulla ricerca così come è l'intervento sul Sistema dei Musei Toscani per Alzheimer, ma anche la Consulta Volontariato Comuni Bassa Romagna – Lugo, la Consulta delle Associazioni di Volontariato del Comune di Ravenna, Consulta Faentina Delle Associazioni Di Volontariato, Il Centro Aiuto alla Vita Carla Ronci, ISUR Rimini-Progetto OrientaMenti nella Cittadinanza, Rete Prendersi cura con i Caregiver, Rete Auser Rimini, FNP CISL Pensionati Romagna, Uil Pensionati Ravenna, CAV Rimini, Comune di San Giovanni in Marignano , Ass. Parkinson in Rete, Anffas Guastalla Onlus.