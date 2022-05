Volley femminile, San Marino sconfitta con onore da Malta

Sport

Repubblica San Marino

| 09:01 - 30 Maggio 2022

La Nazionale femminile di San Marino.

San Marino chiude con una sconfitta il torneo europeo Small Countries Association che si è giocato a Malta da venerdì 27 a domenica 29 maggio. Dopo la vittoria al tie-break contro l’Irlanda del Nord è arrivata una sconfitta, molto lottata, contro le più esperte padrone di casa.

Il Commissario tecnico Cristiano Lucchi è molto soddisfatto: “Contro Malta abbiamo giocato meglio che contro l’Irlanda del Nord – spiega - ma avevamo di fronte una squadra più esperta della nostra. Le miei giocatrici, tutte giovanissime e alla prima esperienza internazionale, è chiaro che pagano dazio in certi frangenti di gioco di fronte a giocatrici con esperienza in questo tipo di tornei. Nonostante ciò, è stata una partita vera e ce la siamo sempre giocata. In una squadra così giovane il punto debole sono stati gli errori, come è normale che sia. Le maltesi ci hanno “aspettato al varco” e ne hanno approfittato ma la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta e usciamo dal torneo a testa altissima. Si passa da queste partite per migliorare. L’ho detto anche alle ragazze che questa sconfitta, alla fine, sarà positiva”.



A proposito delle giocatrici e dei programmi futuri Lucchi ha detto che: “Tutta la squadra ha fatto bene e anche le cosiddette “seconde linee” hanno avuto un rendimento costante. Anche da quelle che ci si aspettava di meno abbiamo avuto un apporto superiore alle attese. Adesso dobbiamo proseguire nel lavoro sulle giocatrici. Per questo, con la Federazione, si è deciso di organizzare una sorta di stage estivo della nazionale durante il quale lavorare sui fondamentali. In modo da farle crescere tecnicamente e diminuire il numero degli errori. Non essendoci campionato potremo lavorare più a fondo”.



San Marino: Lazzari 1, Valentini, Menicucci, Esposito 4, Bernardi 2, Pasolini (L1), Renzi 1, Tani 8, Stefanelli, Ricciotti 10, Tura 13. N.E.: Grossi (L2).





Risultati



Venerdì 27 maggio alle 19 Irlanda del Nord – San Marino 2 a 3



Sabato 28 maggio alle 19 Malta – Irlanda del Nord 3 a 0



Domenica 29 maggio alle 16 San Marino – Malta 0 a 3



Classifica



Malta PG 2 PV 2 PP 0 SV 6 SP 0 Punti 6.



San Marino PG 2 PV 1 PP 1 SV 3 SP 5 Punti 2.



Irlanda del Nord PG 2 PV 0 PP 2 SV 2 SP 6 Punti 1.