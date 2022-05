Basket B, semifinale playoff: hurrà RivieraBanca nel derby (75-56)

Sport

Rimini

| 08:47 - 30 Maggio 2022

Foto De Luigi.

1-0 Rimini. Buona partenza per RivieraBanca Basket Rimini nel derby di semifinale playoff contro Faenza. I biancorossi, salvo un inizio leggermente deficitario, si sono rivelati superiori su entrambi i lati del campo ed hanno offerto un'ottima prestazione davanti ad un Flaminio molto numeroso e come sempre caloroso.



Avvio di partita che premia gli ospiti: Siberna e Poggi spingono i neroverdi nella prima metà del primo quarto (3-8 al 5'). I biancorossi reagiscono prontamente con un parziale di 11-0 grazie ad un caldissimo Saccaggi (14-8 al 7'). In chiusura di primo quarto Reale ricuce con la tripla, ma il gioco da tre punti di Scarponi manda nuovamente avanti Rimini (21-15).



In apertura di secondo quarto entra in azione Aromando, ma Arrigoni replica per la doppia cifra di vantaggio RivieraBanca (29-19 al 14'). I padroni di casa aumentano i giri del motore con le bombe di Saccaggi e Masciadri (37-21 al 16'), Faenza rosicchia qualche punto ma i liberi di capitan Rinaldi mandano tutti negli spogliatoi sul +16 Rimini (42-26).

Dopo la pausa lunga i biancorossi forzano il timeout di Garelli con un parziale di 6-0 firmato Rivali-Bedetti (48-26 al 23'). Il solito Aromando piazza 5 punti consecutivi, ma Tassinari ed Arrigoni tengono Rimini al comando (54-33 al 28'). In chiusura di terzo quarto Aromando continua col suo assolo, ma Scarponi segna la bomba del +22 (59-37).



RivieraBanca archivia la pratica nei primi minuti del quarto periodo con 5 punti di Tassinari che costringono Garelli ad un altro timeout (66-41 al 34'). Al Flaminio è garbage time per arrivare alla sirena finale: Fabiani raggiunge il massimo vantaggio sul +28 (71-43 al 35'), Faenza riduce poi il parziale ma l'esito è scritto. Rimini vince Gara 1 (75-56).





Il tabellino



RivieraBanca Basket Rimini-Raggisolaris Faenza 75-56



RIMINI: Saccaggi 15 (0/2, 4/10), Arrigoni 12 (6/8, 0/1), Scarponi 11 (3/4, 1/3), Tassinari 9 (2/6, 1/2), Fabiani 8 (2/3), Rinaldi 6 (2/3, 0/2), Masciadri 5 (1/2, 1/5), Bedetti 4 (2/2), Rivali 4 (2/4, 0/1), Mladenov 1, D'Argenzio (0/2), Rossi NE. All. Ferrari, Brugè, Middleton.



FAENZA: Aromando 20 (4/12, 2/4), Siberna 11 (4/5, 1/2), Molinaro 9 (3/9, 1/5), Reale 8 (0/3, 2/4), Petrucci 3 (1/3, 0/2), Ballabio 2 (0/4, 0/1), Vico 2 (1/1, 0/2), Poggi 1 (0/2, 0/1), Mazzagatti NE, Cortecchia NE. All. Garelli, Lilli, Monteventi.



PARZIALI: 21-15, 42-26, 59-37