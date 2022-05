Spaccata all'osteria "Io e Simone", esasperato il titolare: "È la terza volta"

Cronaca

Rimini

| 07:24 - 30 Maggio 2022

La vetrata sfondata dai malviventi.

Spaccata all'osteria "Io e Simone" di Rimini: il locale in centro storico nella piazzetta "Teatini", dopo i due colpi alla cantinetta “Io e Giacomo” ha subito un furto la notte scorsa. Esasperato il titolare dell'attività: "È il terzo furto in tre mesi: la terza volta che spaccano la porta dei miei locali". Sul posto sono giunte le Forze dell'ordine per effettuare i rilievi del caso e raccogliere materiale utile alle indagini per riuscire ad identificare gli autori del furto che sono riusciti ad agire indisturbati. Ancora una volta i malviventi hanno forzato l'ingresso, dal quale si sono introdotti all'interno per frugare dappertutto e impossessarsi di quanto era rimasto in cassa, circa una cinquantina di euro. "Complimenti ai soliti simpaticoni per il loro tempismo, abbiamo appena finito di sistemare la precedente porta sfondata". Scrive Massimo Zangheri sulla sua pagina Facebook."Nell'ultimo anno, la criminalità di strada è cresciuta esponenzialmente, totalmente fuori controllo. Non è un attacco né al Comune né alle amministrazioni varie, è semplicemente lo sfogo di cittadini che hanno bisogno di aiuto. Tutto qua".