Calcio D, la finale playoff è del Lentigione: battuto il Ravenna 2-0 al Benelli

| 20:55 - 29 Maggio 2022



Il Lentigione conquista la vittoria in finale playoff battendo al benelli per 2-0 il Ravenna con le reti nel finale di Esposito e Sala. Anche l’anno scorso, quando era al Crema, mister Dossena aveva subito l’amarezza dell’eliminazione ai play off, ma in semifinale.

Invece la Bagnolese rimane in Serie D per il terzo anno consecutivo. Nel playout interno con il Sasso Marconi che è stata un’autentica battaglia ha conquistato un pareggio per 1-1 che vale oro per la migliore posizione in classifica al termine della stagione regolare. A segno all'11’ del secondo supplementare gol di Bocchialini per la Bagnolese, al 14’ parerggio di Errichiello.

Partita tesa e innervosita ulteriormente dall’arbitro e dal suo primo assistente che hanno espulso dalle rispettive panchine sei persone tra giocatori e dirigenti oltre ai sette gialli comminati.