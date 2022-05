Poule Scudetto D: Rimini, pari 1-1 con il San Donato Tavarnelle

Sport

Rimini

| 20:31 - 29 Maggio 2022

Ferrara, tra i migliori (foto Venturini).



Un pareggio che sa di beffa per il Rimini, nella seconda gara del triangolare di qualificazione alle semifinali della Poule Scudetto. Contro il San Donato Tavarnelle finisce 1-1, un risultato che sta stretto ai biancorossi visto l'elevato numero di palle gol create. C'è da dire che forse nessuna delle due squadre è interessata fino in fondo alla vittoria (simbolica) della poule scudetto: Indiani al 75' ha cambiato il portiere, il migliore dei suoi, e il Rimini ha preso gol in contropiede sullo 0-1. Nel primo tempo, per i biancorossi, si segnalano due occasioni non capitalizzate da Mencagli, una traversa di Arlotti su assist di Ferrara e un'altra conclusione di Arlotti respinta da Cardelli. A inizio ripresa Arlotti segna sfruttando un cross rasoterra di Contessa. Al 55' Cardelli salva su Pietrangeli e al 73' Mencagli dal limite dell'area sfiora la traversa. Al 77' Zini, entrato in campo da due minuti, pareggia sfruttando una ripartenza.



San Donato Tavarnelle - Rimini 1-1 (finale)



SAN DONATO TAVARNELLE (4-3-3): Cardelli (75' Balli) - Montini, Contipelli (64' Regoli), Pisaneschi, Carcani - Borghi (75' Zini), Buzzegoli, Calonaci (64' Guidi) - Noccioli (64' Poli), Pino, Russo.

In panchina: Viti, Marzierli, Pierucci, Brenna.

All. Indiani.

RIMINI (4-3-3): Piretro - Deratti (53' Cherubini), Cuccato, Panelli (75' Callegaro), Contessa - Pari, Tanasa, Greselin (80' Tonelli) - Arlotti, Mencagli, Ferrara (53' Pierangeli).

In panchina: Marietta, Tiraferri, Gabbianelli, Piscitella, Germinale.

All. Gaburro.



ARBITRO: Maccorin di Pordenone.

RETI: 47' Arlotti, 77' Zini.

AMMONITI: Deratti, Carcani, Cuccato.

ESPULSI: nessuno.

NOTE: recupero 2' pt, 5' st. Corner 4-5.