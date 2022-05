Motogp: al Mugello è trionfo Ducati con Bagnaia. Bezzecchi quinto, Bastianini cade

Sport

Rimini

| 14:32 - 29 Maggio 2022

"Pecco" Bagnaia.



Al Mugello sventola il tricolore con la splendida vittoria di "Pecco" Bagnaia, che dopo una partenza non brillante si è reso protagonista nei primi giri di una grande rimonta. Il pilota della Ducati ha conquistato le prime posizioni, sbarazzandosi poi del riminese Marco Bezzecchi a 15 giri dall'arrivo, volando così verso una meritata vittoria davanti a Fabio Quartararo su Yamaha. Sul gradino più basso del podio Aleix Espargaro (Aprilia), Bezzecchi chiude quinto dietro a Zarco, Luca Marini è sesto. Domenica da dimenticare per Enea Bastianini: partito decimo, era in rimonta, ma a dieci giri dalla bandiera a scacchi ha perso l'anteriore ed è scivolato fuori pista.