Attualità

Rimini

| 16:09 - 29 Maggio 2022

Bollettino Covid 29 maggio 2022.

Nel riminese sono 100 le nuove positività comunicate, in tutta la Regione 1228, tasso di positività al 14,2%. Un solo decesso registrato per la provincia di Parma: una 86enne. In terapia intensiva un paziente a Rimini, in regione salgono a 32 (+3), mentre nei reparti Covid i positivi scendono a 849 (-1). Nelle ultime 24 ore sono state 4501 le persone complessivamente guarite. i casi attivi sono 21.907 (-3.274).