Meteo: tempo in miglioramento, giugno inizia con sole e caldo

| 13:44 - 29 Maggio 2022

A seguito di residue condizioni di variabilità atmosferica nel corso della giornata di domani (lunedì 30 maggio), le condizioni atmosferiche risulteranno in rapido e nuovo miglioramento, con condizioni di assoluta stabilità e temperature in aumento nei primi giorni del mese di giugno.





Emissione del 29/05/2022 ore 14:00





nuvoloso o molto nuvoloso al mattino; ampie schiarite nel corso del giorno su pianura e costa, residua nuvolosità cumuliforme sui settori appenninici.tra notte e primo mattino transito di isolati piovaschi dai rilievi verso la pianura, in rapido esaurimento nel corso delle ore. Al pomeriggio non è escluso lo sviluppo di rovesci, localmente temporaleschi, sui rilievi. Precipitazioni assenti in serata.stazionarie o in lieve aumento, con minime comprese tra i +9/+11°C dei rilievi e i +13/+15°C della pianura; massime fino a +20/22°C su pianura e costa.deboli a regime di brezza.poco mosso, temporaneamente mosso al pomeriggio.alta.da nuvoloso a poco nuvoloso al mattino, ampie schiarite tra pomeriggio e sera su pianura e costa, ancora nuvoloso in appennino.generalmente assenti, salvo isolati rovesci pomeridiani sulle aree interne della provincia.in aumento, con valori minimi compresi tra i +13/16°C e massime fino a +21/23°C sui rilievi e fino a +26/27°C su pianura e costa.deboli dai quadranti orientali.poco mosso, localmente mosso al largo nelle ore pomeridiane.medio-alta.poco nuvoloso al mattino, sereno tra pomeriggio e sera a partire dalla costa.assenti.minime stazionarie o in lieve aumento, con valori fino a +12/14°C sui rilievi e fino a +15/17°C in pianura. Massime in ulteriore ma contenuto aumento con valori fino a +27/28°C sui settori di pianura.deboli a regime di brezza.poco mosso.medio-alta.Per la seconda parte della settimana si confermano condizioni di assoluta stabilità, con cieli spesso sereni e temperature in ulteriore aumento, fino a portarsi di alcuni gradi al di sopra della media climatologica.