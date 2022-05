Acer Rimini, in calo la percentuale degli inquilini morosi

Attualità

Rimini

| 13:28 - 29 Maggio 2022

Tiziano Arlotti, presidente di Acer Rimini.



Mercoledì scorso (25 maggio), la Conferenza degli Enti ha approvato all'unanimità il Bilancio Consuntivo 2021 di Acer Rimini.



Acer chiude l’anno 2021 con un utile, al netto delle imposte, pari a 172.284 euro. Il patrimonio netto è pari a 13.660.090 euro con un incremento sul 2020 di 178.284 euro.



«Complessivamente la gestione dell’Azienda durante l’anno 2021 ha raggiunto risultati positivi nonostante la situazione di emergenza determinato dall’epidemia COVID-19 – spiega il presidente di Acer Rimini Tiziano Arlotti - La necessità di aprire nuovi campi di attività e diversificare le fonti di entrata, di affrontare le sfide del futuro con un certo dinamismo ed investimenti, non ha lasciato scoperta l’esigenza di garantirsi una gestione sana ed equilibrata del bilancio».



Acer in una nota evidenzia il potenziamento del servizio di mediazione sociale e del ruolo di gestore sociale, realizzato anche attraverso la programmazione, in collaborazione con una cooperativa di settore, di una serie di interventi su nuclei familiari particolarmente difficili e conflittuali. «L'attività di mediazione sociale sta dando ottimi risultati, risolvendo situazioni anche degenerate», ha precisato Arlotti.



Nel 2021 Acer Rimini ha inoltre potenziato l’attività di verifica e di ispezione negli alloggi ed edifici di ERP, aspetto divenuto fondamentale per mantenere il rispetto delle regole e della civile convivenza fra gli assegnatari. Continua anche l'impegno nel contenimento della morosità con controlli, a cadenza trimestrale, sulla regolarità dei pagamenti dei canoni e degli oneri accessori degli assegnatari.



Nell’anno 2021, negli alloggi a canone sociale la morosità dei canoni di locazione si attesta su una percentuale del 9,40% rispetto all’11,46% del 2020 e al 10,45% del 2019. La morosità è più elevata (15,90%) negli alloggi a canone calmierato, in calo però rispetto al dato del 2020 (17,75%).



Nel corso del 2021, in ambito provinciale, non si sono registrate occupazioni abusive, ma solo procedimenti per il rilascio forzoso dell'alloggio per coloro che non hanno più titolo per rimanervi. Acer precisa: «A differenza di altre realtà regionali ACER Rimini provvede al ripristino immediato degli alloggi non appena gli stessi si liberano, al fine di garantire la loro disponibilità immediata per coloro che sono in attesa nelle graduatorie comunali».



Acer Rimini sottolinea inolre che tutti i comuni della provincia siano in attivo e che l'utile di bilancio verrà destinato proprio agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio gestito.