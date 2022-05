Tennis, i risultati del torneo giovanile Under 10-12-14 'Windtre Rimini'

Sport

Bellaria Igea Marina

| 13:02 - 29 Maggio 2022

Primi match in un torneo di notevole spessore tecnico organizzato dal Circolo Tennis Cicconetti di Rimini, il torneo nazionale giovanile Under 10-12-14, maschile e femminile, valido per il circuito regionale (categoria B), il trofeo “Windtre Rimini”. Sono ben 122 gli iscritti nei sei tornei in programma, con larga rappresentanza dei giocatori della brillante scuola agonistica locale. Sono 18 i giocatori al via nei due tabelloni Under 10.

1° turno Under 10 femminile: Rachele Franchini-Alessia Barducci 6-0, 6-2.

Turno di qualificazione Under 10 maschile: Diego Barchi-Diego Gentile 6-3, 6-1. Si qualifica anche Matteo Campana.

Nell’Under 12 femminile guida il seeding la beniamina locale Ayah Zaid Al Kilani, davanti a Sofia Baldani, Bianca Cecchini e Paola Israelachvili.

Nell’Under 12 maschile (29 iscritti) le prime due teste di serie sono andate a Daniele Longo ed a Pietro Tombari.

Primo tabellone, 1° turno: Gian Nicola Lonfernini-Tommaso Zanzini 6-3, 6-2, Alessandro Minguzzi-Marco Filippi 6-4, 6-2. 2° turno: Jacopo Canini-Elias Golfieri 6-1, 6-2, Denis Moroni-Leone Bertaccini 6-3, 6-4, Alessandro Casanova-Leone Franchi 6-0, 6-0, Jacopo Andruccioli-Leonardo Aguiari 6-2, 6-3, Francesco Bodini-Federico Bonci 6-2, 0-6, 10-7, Tommaso Aguiari-Matteo Gasperoni 6-4, 7-5. Nell’Under 14 femminile le big sono Maria Bianca Bovara ed Ayah Zaid Al Kilani, mentre nell’Under 14 maschile (28 al via) si dividono i favori del pronostico Andrea Fiocchi (n.1), Beniamino Savini (n.2) ed Enea Carlotti (n.3).

Primo tabellone maschile, 1° turno: Niccolò Silvagni-Federico Compari 6-4, 6-3, Leonardo Manduchi-Gabriele Enzo Zilli 6-1, 6-0, Martin Mariano Gamero-Alessio Paganelli 6-0, 6-2.

2° turno: Gregorio Casagrande-Sohan Telesca 6-3, 6-3, Arturo Aureli-Francesco Paolini 6-7, 6-4, 10-7, Gianfilippo De Palma-Carlo Guido Rossi 6-3, 6-4.

Il giudice arbitro è Roberto Raffaelli, direttore di gara Renato Augusto Tosi.