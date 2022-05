Riccione, incidente nella notte in A14: 5 feriti trasportati in ospedale

Cronaca

29 Maggio 2022

Le due auto coinvolte nell'incidente.

Paura nella notte per un incidente avvenuto verso le 3 e 30 in A 14, al km 135, poco prima dell’uscita di Riccione, in direzione sud. Due auto si sono scontrate violentemente fermando la loro corsa nel mezzo della corsia centrale. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio della Polizia stradale, intervenuta sul posto. Si tratta di una Golf con due occupanti di Ancora, il cui conducente, un trentenne, ha impattato contro una Ford Kuga, con tre occupanti, di Rovigo, anche in questo caso il conducente è un 30enne. Sul posto sono intervenute ben 4 ambulanze con i sanitari che hanno trasportato tutti i feriti all’ospedale Ceccarini di Riccione, dove sono stati medicati e dimessi: non hanno fortunatamente subito gravi ferite e sono risultati tutti negativi all’alcooltest. Data l’ora non ci sono stati disagi per il traffico, ma la circolazione, durante le fasi del recupero dei mezzi, è stata deviata sulla sola terza corsia.