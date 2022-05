Paura per un ciclista, cade dalla mountain bike su un circuito da enduro: soccorso e trasportato al ''Bufalini’’

Attualità

Longiano

| 10:46 - 29 Maggio 2022

I soccorsi.

Tra amici, nel pomeriggio di sabato 28 maggio, decidono di fare un giro con la loro mountain bike a San Lorenzo in Scanno, frazione del comune di Longiano, che si trova sulle prime colline a pochi chilometri da Cesena.

Giunti in zona, hanno percorso una pista da enduro, circuito molto conosciuto per chi pratica questo sport. In un tratto di discesa, un ciclista del gruppo, un uomo di 50 anni residente Cesena, è caduto rovinosamente a terra battendo il capo e il volto. Erano circa le 17 e 20 quando gli amici hanno chiamato il 118. Sul posto è stata inviata l’ambulanza di Cesena, il Soccorso Alpino e Speleologico, stazione M.te Falco, che ha attivato la squadra della Val Marecchia. L’uomo, raggiunto dal personale di soccorso, è stato immobilizzato, posizionato sulla barella portantina e trasportato fino all’ambulanza. Dopo valutazione da parte del personale 118, è stato trasferito al Bufalini di Cesena in codice di media gravità.