Verso il voto, si presenta Coriano Sinistra Unita: ecco i candidati

Attualità

Coriano

| 10:32 - 29 Maggio 2022

Oreste Godi per Coriano Sinistra Unita.

“Il nostro è un programma per il cambiamento: Coriano Sinistra Unita è un movimento formato da donne e uomini che credono sia possibile finalmente costruire una Coriano migliore” si legge in una nota. Il gruppo si è presentato ieri, sabato 28 maggio, con la propria lista e il programma, in lizza per le prossime amministrative del 12 giugno, a sostegno del candidato sindaco Oreste Godi, proponendo “processi di partecipazione attiva, informata e condivisa. Una Coriano aperta, solidale, accogliente e antirazzista, che promuove l’inclusione, che crede nella crescita della comunità attraverso la diversità”.



La lista dei candidati



Gabriella Bertuccioli

Davide Crescentini

Raffaella Zangheri

Davide Gasperi

Elisa Casali

Luca Mussoni

Chiara Lopiano

Claudio Righetti

Daniela D’Angelosante

Massimo Casali

Davide Ventura

Adamo Crescentini