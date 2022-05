Dalla vacanza alle nozze: la storia di Sabrina e Angelo, innamorati di Torre Pedrera. ''Qui è casa''

Attualità

Rimini

| 10:16 - 29 Maggio 2022

Gli sposi sulla sabbia di Torre Pedrera.

Da sempre in vacanza a Torre Pedrera, qui si sono scelti e qui hanno deciso di convolare a nozze: è la storia di Sabrina e Angelo, di Vigevano, graditi ospiti e amici di questo territorio che sta profondamente mutando, puntando alla destagionalizzazione, con un nuovo lungomare e nuove strutture. Hotel, ristoranti e spiagge offrono ormai tutti i servizi di una vacanza speciale. Lo sanno bene Fabio ed Egle i titolari da oltre 30 anni dell’ hotel dove Sabrina e Angelo si sono sposati.

“Da sempre sono nostri ospiti, sono ormai amici, la cultura turistica romagnola si è ulteriormente evoluta, l'importante è far divertire e emozionare i nostri clienti che si ricorderanno della loro vacanze in riviera romagnola per sempre” spiegano Egle e Fabio.



“La nostra prima vacanza è stata a Torre Pedrera – dicono i neosposi - su questa sabbia ci siamo abbracciati forte e poi tenuti per mano, con i nostri sguardi ci eravamo già scelti. Sapevamo che il nostro mondo era tutto qui e non desideravamo altro. Le vacanze successive almeno per una settimana sono sempre state qui. Almeno una volta all' anno sentiamo il bisogno di tornare e passeggiare su questa sabbia, per noi magica. Prima in due e poi in tre, è come il nostro posto del cuore dove ci ricarichiamo e ci fortifichiamo. Torre Pedrera non è solo una splendida cornice d'amore, è casa, è famiglia” concludono Sabrina ed Angelo.