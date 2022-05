Basket C Silver, finale playoff: San Marino ko nel primo round 66-70

Sport

Repubblica San Marino

02:17 - 29 Maggio 2022

Gamberini ha segnato 17 punti.

Il referto rosa di gara1 finisce nelle mani di Montemarciano, che dal 61-61 piazza il

parziale decisivo di 7-0 e ha la meglio nel rettilineo finale nonostante il tentativo di

rimonta. Niente da fare per i Titans in una gara sempre equilibratissima e che ha

mostrato cosa può essere questa serie anche nelle prossime partite. Nel 66-70

conclusivo in doppia cifra, per i padroni di casa, Gamberini (17) e Fusco (14), mentre

nelle fila ospiti spiccano Federico Savelli (20) e Maggiotto (22).



LA CRONACA. E' un rimpallo di vantaggi, il primo quarto. Padroni di casa sull’11-7 al 6’con la tripla di Saponi e ospiti a scattare e sorpassare alla prima entrata in campo di

Maggiotto (17-22 al 10’). Montemarciano prova anche la fuga a inizio secondo con

Centanni e Federico Savelli (19-27), ma i Titans non ci stanno e con ottime cose da

Liberti e Gamberini tornano davanti (28-27). La battaglia è di qualità, la tensione è

quella di una finale: non ne vengono fuori parziali sconvolgenti ma serve tanta

attenzione alle piccole cose. La gara viaggia verso il +2 Pallacanestro Titano

all’intervallo, col tabellone del Multieventi che dice 37-35.

Nella ripresa a scattare meglio dai blocchi sono gli ospiti, che con un canestro da tre di

Federico Savelli arrivano al +5 (39-44). Il vantaggio rimane tale fino al 45-50, poi super

Gamberini mette a segno otto punti consecutivi e i Titans sono di nuovo avanti sul 53-

50, prima del canestro di Mosca di fine quarto (53-52 al 30’). Il quarto parziale vede



Montemarciano metterla costantemente da tre punti. Fa male la tripla ferro-tabella-

retina di Federico Savelli, ma Fusco pareggia con canestro e libero aggiuntivo sul 61-61.

A quel punto, però, la squadra marchigiana mette insieme un break di 7-0 grazie a

tripla di Maggiotto e due canestri di Federico Savelli. A 3 minuti dalla fine ci sono tre

possessi tra le due squadre, ma i Titans non demordono. Raschi segna, Fusco infila la

tripla e a 1’10” dal gong è 66-68. Nei parziali successi i biancazzurri non sono così

efficaci e si arriva al finale con la doppietta ospite ai liberi a -18” (66-70). Sull’ultimo

possesso Andrea Raschi si alza per la tripla, il braccio è toccato ma non arriva nessun

fischio. Vince Montemarciano.



Il tabellino

PALLACANESTRO TITANO - MONTEMARCIANO 66-70

TITANO: Gamberini 17, Altavilla 3, Marcattili, Macina 6, Raschi 8, Fornaciari 8, Liberti 5, Saponi 5, Grandi, Fusco 14. All.: Porcarelli.

MONTEMARCIANO: Tagnani, Gigli, L. Savelli, F. Savelli 20, Mosca 6, Pennacchioni,

Pajola 7, Papini, Maiolatesi 7, Curzi 5, Centanni 3, Maggiotto 22. All.: Castracani.

Parziali: 17-22, 37-35, 53-52, 66-70.