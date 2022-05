Baseball, San Marino fa sa anche gara3: 0-3

Sport

02:12 - 29 Maggio 2022

Il San Marino Baseball centra lo sweep allo “Steno Borghese” e lo fa con una no-hit della coppia Di Raffaele – Baez, brava a tenere a freno le mazze locali e a custodire e proteggere il 3-0 fino alla fine. Il Nettuno va in base quattro volte, tre su base ball e la quarta su un errore della difesa al 7°. L’attacco sammarinese intanto colpisce al 3° con un punto e al 5° con due, costruendo la vittoria.



LA CRONACA. E' al 2° inning che le due squadre provano a far male, ma il singolo di Morresi nella parte alta e le due basi ball a Draijer e Mercuri nella parte bassa restano episodi che non generano punti. Al 3° però San Marino la sblocca e lo fa con Gabriel Lino, che dopo le due basi ball a Epifano e Ferrini colpisce un singolo che vale il vantaggio di 1-0.

Al 5° gli ospiti aggiungono due punti. Per Batista ed Epifano ci sono due basi ball, Ferrini tocca la valida del 2-0 e Angulo va con la volata di sacrificio del 3-0.

Basta e avanza, perché sul monte la staffetta tra Di Raffaele e Baez non concede nulla. Al 9° il Nettuno comincia mandando in base Novoa su errore della difesa, ma Baez prosegue eliminando Draijer (F9), Mercuri (K) e infine Trinci (F7). Vince San Marino.



Il tabellino



NETTUNO 1945 – SAN MARINO BASEBALL 0-3



SAN MARINO: Ferrini 3b (1/3), Angulo 2b (0/2), Lino dh (1/4), Ustariz 1b (0/3), Leonora es (1/3), Morresi r (1/3), Pieternella ed (0/3), Batista ec (0/2), Epifano ss (0/0).

NETTUNO: Sellaroli 2b (0/3), Giordani ec (0/3), Pomare ss (0/2), Novoa r (0/3), Draijer dh (0/2), Mercuri 3b (0/2), Trinci 1b (0/3), Baldazzi ed (0/2), Noguera es (0/2).



SAN MARINO: 001 020 0 = 3 bv 4 e 1

NETTUNO: 000 000 0 = 0 bv 0 e 0



LANCIATORI: Lu. Di Raffaele (i) rl 3, bvc 0, bb 3, so 2, pgl 0; Baez (W) rl 4, bvc 0, bb 0, so 2, pgl 2; Lage (L) rl 5, bvc 4, bb 4, so 4, pgl 3; Garbella (r) rl 2, bvc 0, bb 1, so 2, pgl 0.



NOTE: nessuna battuta extra-base.