Pescatori intimiditi, il caro gasolio crea tensione. "Aggressioni intollerabili"

| 18:24 - 28 Maggio 2022

Foto di repertorio.



Il deputato romagnolo Marco Di Maio (Italia Viva) ha interpellato il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, a proposito delle intimidazioni avvenute nelle marinerie romagnole di Cesenatico e Rimini (ma anche in altre parti del Paese) che mirano all'impedimento dell'attività di pesca rendendo pressoché impossibile qualsiasi confronto democratico. "Il recente raddoppio del costo del carburante dovuto alla guerra di Putin contro l'Ucraina - afferma il parlamentare - ha prodotto un malcontento e un disagio sociale che vanno compresi e affrontati. Tuttavia non può essere tollerabile che tutto ciò sfoci in atti di aggressione e intimidazione verso chi vuole lavorare, che deve essere messo nelle condizioni di svolgere la propria attività in modo pacifico e senza rischi per la propria incolumità". Il parlamentare chiede di "intervenire per valutare gli opportuni provvedimenti che consentano di garantire la sicurezza nei porti italiani, anche attraverso iniziative congiunte e coinvolgendo il Corpo delle capitanerie di porto in quanto autorità competenti". Viene poi evidenziato il timore che tali atti di intimidazione, possano sfociare in episodi di violenza privata.