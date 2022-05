Calcio C, la Vis Pesaro riabbraccia mister David Sassarini

Sport

Pesaro

| 16:10 - 28 Maggio 2022

La Vis Pesaro ha annunciato il nuvo allenatore: Si tratta di David Sassarini, classe 1972, già protagonista con il club biancorosso nel 2016-2017 quando vinse i playoff del girone F di serie D. Dopo quella esperienza ha allenato l'Udinese Under 19 e l'Entella Under 19, poi il Gozzano, il Città di Varese e la Pistoiese. Prende il posto del non riconfermato Marco Banchini.

"Nella sua carriera - spiega la società nella sua nota - Sassarini ha proposto nuove idee di calcio e di gioco, ha lavorato con i giovani, ha avuto esperienze di alto livello professionale. Il suo ritorno a Pesaro lo affronta con grandi motivazioni, è destinato a dare entusiasmo e carica ad un ambiente che già lo conosce e lo apprezza". L'accordo è di un anno.