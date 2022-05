Attualità

Rimini

| 15:29 - 28 Maggio 2022

Bollettino Covid 28 maggio 2022.



Nel riminese si registrano 92 casi di contagio al Sars-CoV-2, mentre in regione sono 1483, con un tasso di positività all'11,6%. A Rimini rimane un solo paziente in terapia intensiva, negli ospedali di tutta la regione sono in totale 26, +1 rispetto alle precedenti 24 ore a seguito di un nuovo ricovero per il bolognese. Sono 850 (-21) i ricoverati risultati positivi al Sars-CoV-2. Sul fronte decessi sono 6 in regione, nessuno nel territorio riminese.