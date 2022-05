Volley, a Malta San Marino ok con l’Irlanda del Nord

Sport

15:26 - 28 Maggio 2022

E’ iniziato alle 19 a Malta il torneo europeo Sca (Small Countries Association) per nazionali femminili che vede impegnate la compagine del Titano, l’Irlanda del Nord e il team padrone di casa. Non ci sono titoli in palio. Le irlandesi e San Marino hanno aperto la contesa dando vita a un incontro chiusosi solo al tie-break dopo una partita altalenante: (25/19 17/25 17/25 25/21 12/15).

Cronaca. Le ragazze guidate dal CT Cristiano Lucchi giocano un primo set piuttosto contratto mentre le avversarie sono un po’ più precise in difesa e ricezione. Non si vede una grande differenza nella qualità del gioco tant’è che dopo questo primo parziale perso 19/25, Tura e compagne giocano due buoni set che dominano anche in maniera più evidente di quanto non dicano i due 25/17 raccolti, tanto da trovarsi avanti 18/8 nel secondo e 21/11 nel terzo. Nella quarta ripresa di gioco San Marino si dà la zappa sui piedi da sola partendo malissimo (1/4).

Alla fine il divario è di quattro punti (21/25) dopo aver giocato sostanzialmente alla pari, anche se con qualche errore di troppo. Il tie-break prende presto la strada della Repubblica. Si va al cambio campo sull’8/5 per le titane grazie a due attacchi di Linda Ricciotti che scavano un piccolo solco. Sul 10/8 arriva il break decisivo ancora con due attacchi di Ricciotti, uno di Federica Tura e un errore in attacco avversario (8/14). Qualche brivido nel finale quando si deve aspettare un errore in battuta delle irlandesi per chiudere 15/12.



SAN MARINO Lazzari 1, Menicucci 2, Esposito 2, Bernardi 1, Pasolini (L1), Renzi, Tani 10, Stefanelli, Ricciotti 15, Tura 14. N.E.: Valentini, Grossi (L2).





Risultati



Venerdì 27 maggio alle 19 Irlanda del Nord – San Marino 2 a 3



Sabato 28 maggio alle 19 Malta – Irlanda del Nord



Domenica 29 maggio alle 19 San Marino - Malta







Classifica



San Marino PG 1 PV 1 PP 0 SV 3 SP 2 Punti 2.



Irlanda del Nord PG 1 PV 0 PP 1 SV 2 SP 3 Punti 1.



Malta PG 0 PV 0 PP 0 SV 0 SP 0 Punti 0.