Nas, in regione sospesi 16 ristoranti e sequestrate 40 tonnellate di cibo

Attualità

Rimini

| 15:13 - 28 Maggio 2022

Foto di repertorio.



Nell'ambito degli accertamenti disposti sulla sicurezza alimentare e sanitaria, nei primi quattro mesi dell'anno i carabinieri del Nas di Bologna hanno svolto oltre 900 controlli che hanno interessato le province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Nel corso delle verifiche sono state contestate 277 violazioni amministrative, per un importo di oltre 230mila euro, e 77 violazioni di carattere penale. Inoltre sono state sospese 16 attività di ristorazione e sequestrate 40 tonnellate di prodotti alimentari, risultati non conformi. In particolare, in materia di sicurezza sanitaria, oltre 100 controlli hanno riguardato gli ambulatori medici e sono state individuate diverse strutture prive dell'autorizzazione al funzionamento e in alcuni casi gestite da persone non in possesso dei titoli abilitativi. Inoltre, sono state denunciate 14 persone per esercizio abusivo della professione sanitaria e sottoposti a sequestro penale 6 studi medici, per un valore di oltre 600mila euro. Nell'ambito invece dei controlli per il rispetto delle normative anti Covid-19 sono state accertate due violazioni penali e oltre 86 amministrative, per un importo di circa 50mila euro.