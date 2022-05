Un Monopoly gigante a Le Befane: lanciata l'edizione di Rimini del celebre gioco

Attualità

Rimini

| 14:40 - 28 Maggio 2022

Monopoly gigante a Le Befane di Rimini.



Dopo Napoli, Roma, Verona, Reggio Emilia, Bergamo, Palermo è il turno di Rimini. Winning Moves, società che ha i diritti internazionali per le edizioni speciali del Monopoly, ha lanciato la "prima versione estiva" del famoso gioco in scatola che oggi (sabato 28 maggio 2022) è in mostra, in versione gigante, a Le Befane Shopping Centre di Rimini.



Il gioco sarà in vendita allo Spazio Conad de Le Befane dal giorno 1 giugno 2022 e una quota del ricavato andrà all'associazione AIL per un progetto di preservazione della fertilità per i giovani pazienti di Ematologia.



Nei prossimi giorni, altra esibizione formato gigante, stavolta in Piazzale Boscovich.