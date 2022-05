Pennabilli, la scuola materna rimessa a nuovo a costo zero per il comune

Attualità

Pennabilli

| 14:34 - 28 Maggio 2022

Un momento dell'inaugurazione della nuova scuola materna di Pennabilli.





Taglio del nastro questa mattina (sabato 28 maggio) a Pennabilli per la scuola materna, dopo un intervento di riqualificazione da 200.000 euro, fondi ministeriali ottenuti dall'amministrazione comunale. Il sindaco Mauro Giannini, presente all'inaugurazione assieme al primo cittadino di Maiolo, Marcello Fattori, ha sottolineato: "Sembrava una missione impossibile redigere un progetto e concludere i lavori tutto in tre mesi, pena la revoca del contributo. Con coraggio ci abbiamo creduto e grazie ai nostri tecnici e alla ditta appaltatrice, abbiamo portato a termine i lavori”. Il sindaco ha inoltre rimarcato che i lavori sono stati a costo zero per il comune. Il taglio del nastro è avenuto alla presenza dle presidente del parco interregionale Sasso Simone e Simoncello, di dirigente e personale dell'Istituto Comprensivo di Pennabilli, dei comandanti delle stazioni Carabinieri e Carabinieri Forestali di Pennabilli, della polizia municipale, nonché di numerosi genitori e bambini frequentanti la scuola materna.