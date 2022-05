Rapine a ripetizione, anche al cameriere del loro hotel: arrestati

Cronaca

| 14:19 - 28 Maggio 2022

Polizia in azione.



Hanno compiuto tre rapine in poche i quattro giovani di età compresa tra 20 e 23 anni, tre magrebini e un italiano, tutti residenti nell'hinterland milanese, arrestati a Rimini alle prime luci dell'alba di questa mattina (sabato 28 maggio). L'ipotesi di reato è la rapina continuata in concorso: c'è almeno un altro colpo portato a termine dalla banda, nei giorni scorsi, ma sono in corso ulteriori accertamenti.



Il gruppo è stato fermato dalla Polizia in viale Mantova e ha cercato di sbarazzarsi di coltelli e di una catenina d'oro che era stata strappata dal collo di un giovane, fatti avvenuti poco prima dell'intervento degli agenti. I quattro fermati avevano inoltre seminato scompiglio in un minimarket di Miramare, bloccando il titolare con la forza e portando via dagli scaffali dei prodotti, ma non solo; come ricostruito dagli agenti, avevano anche rapinato il cameriere dell'hotel in cui erano alloggiati. Tre rapine dunque in poche ore.



Proprio nella loro camera d'hotel la Polizia ha rinvenuto altre due catenine d'oro: la prima, strappata qualche giorno fa dal collo di uno studente che si trovava a Rimini in gita scolastica; l'altra, frutto di un'ulteriore rapina, ma il cui proprietario non è stato ancora identificato e rintracciato. Gli arrestati avevano già numerosi precedenti di Polizia per reati contro la persona, il patrimonio e gli stupefacenti. Sono indagati anche per ricettazione e porto di armi.