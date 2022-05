Rimini Calcio, esordio nella Poule Scudetto: trasferta contro il San Donato Tavarnelle

Sport

Rimini

| 15:08 - 28 Maggio 2022

Marco Gaburro (foto Venturini).

Esordio per il Rimini nella Poule Scudetto di serie D ad Impruneta sul campo del San Donato Tavarnelle (ore 17), squadra che ha vinto il girone E con 81 punti (26 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte in 34 partite, con 86 gol fatti e 30 subiti). I toscani nella prima sfida del triangolare sono usciti sconfitti dal campo della Recanatese (2-1) che mercoledì sarà di scena al Neri con orario da definire.

Parecchi gli assenti in casa biancorossa: Carboni, Lo Duca, Haveri, Tomassini, Andreis e Pecci. Qualche altro è acciaccato e tra i convocati c'è il giovane Cherubini. In porta giocherà Piretro.

“Veniamo da una settimana migliore rispetto alla precedente sia per concentrazione sia di gamba e negli allenamenti lo si è visto. Siamo con la testa libera, c'è spensieratezza e questo è positivo per chi scende in campo e ha le motivazioni per mettersi in evidenza. Lo spirito è quello di cercare di passare il turno, sempre bello confrontarsi con realtà che hanno vinto gli altri gironi”.

Gaburro ritroverà il collega Indiani con cui ha fatto il corso nel lontano 2001. “ E' un collega che ha fatto molto molto bene anche in serie C. Allena una squadra che sotto certi aspetti ci assomiglia: si schiera con un 4-3-3 molto aggressivo e un potenziale offensivo di prim'ordine e ottime individualità”.

Quanto al futuro Gaburro dice: 'Ribadisco che c'è la volontà di andare avanti insieme, dobbiamo confrontarci: credo non sarà un problema. Sono molto fiducioso. Le conferme? Per meriti e impegno confermi tutti, poi subentrano una serie di valutazioni di altro tipo”.