La Coppa della pace compie 50 anni, grande attesa per la classica del ciclismo U23

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 13:25 - 28 Maggio 2022

Daan Hoole al traguardo della Coppa della pace 2021.



Domani, domenica 29 maggio alle 13.30, prenderà il via la 50esima edizione della "Coppa della pace". Grande attesa per lo start, sulle strade della Valmarecchia, di una delle classiche del ciclismo Under23, organizzata dal Pedale Riminese e della Polisportiva Sant'Ermete con il supporto della ditta Fratelli Anelli.



Mentre il Giro d'Italia arriva al termine, sulle strade della Valmarecchia si disputa una delle gare riservate alla categoria Under23 di ciclismo su strada, che in mezzo secolo non solo è diventata punto di riferimento per il panorama dilettanti internazionale, ma trampolino di lancio verso il professionismo per tanti atleti.



La "Corsa Rosa" sarà tra i sogni nel cassetto anche dei giovani ciclisti che prenderanno il via domani da Sant'Ermete, schierati da 29 formazioni, tra le migliori in ambito nazionale e internazionale.



Prima di loro, dal 1971 quando Nazzareno Frisoni, Everardo Anelli e Willer Frisoni ideano e danno vita alla Coppa della Pace, ricordiamo tra gli altri Richie Porte, Ben Swift, Davide Formolo e Matteo Sobrero, tutti al via del Giro d'Italia quest'anno, poi ancora Davide Cassani, Fabio Casartelli, Marco Pantani, Paolo Savoldelli, Paolo Bettini, Ivan Basso e Danilo Di Luca.



Oggi la Coppa della Pace è gara internazionale dilettanti elite, under 23 Cat 1.2. MU, valida per Europe Tour UCI, per il trofeo Gabriele Dini e memorial Fabio Casartelli.



Anche per questo a garantire la regolarità della competizione è la giuria UCI, presieduta da Tiziana Ciccioni e composta da Chiara Compagnin, Valerio Arosio, Matteo Ascari e Fabio Montagner. La direzione di gara è affidata invece a Stefano Ronchi coadiuvato da Nicola Delmonte.



172 i chilometri di un percorso impegnativo e tecnico che si sviluppa su due circuiti (il primo di fondo valle da ripetere 3 volte, e il secondo con le salite e le discese della zona di San Paolo da ripetere 8 volte), che attraversano i territori dei comuni di Santarcangelo di R., Poggio Torriana, Verucchio e Rimini. In palio oltre alla Coppa della Pace - Trofeo Fratelli Anelli, anche il trofeo riservato alla classifica a punti per i traguardi volanti, dedicato a Bruno Anelli, e quello riservato alla classifica a punti per i GPM, che porta il nome di Gino Mondaini.



Un percorso e un'organizzazione che anno dopo anno sono curati in ogni minimo dettaglio dai volontari della Polisportiva Sant'Ermete e del Pedale Riminese, con il supporto fondamentale della Famiglia Anelli e la collaborazione di tecnici, addetti alla sicurezza, forze dell'ordine e personale medico e di soccorso, istituzioni, amministrazioni locali e di quanti ad ogni titolo contribuiscono affinché la Coppa della Pace sia una festa di sport ed amicizia.



Per celebrare questa edizione speciale è stato realizzato un annullo postale speciale e la cartolina celebrativa della 50° Coppa della Pace, con i francobolli di Coppi e Bartali. Domenica 29 maggi, proprio per l'annullo, presso la sede della Ditta F.lli Anelli di Sant'Ermete, dove dalle 12.45 alle 18.15, Poste Italiane allestirà un ufficio postale temporaneo.



Il 30 maggio 2021 dopo una gara aperta fino all'ultimo chilometro è stato Daan Hoole SEG – Racing Academy, a tagliare da solo il traguardo della 49° Coppa della Pace, alle sue spalle arriveranno nell'odine il compagno di squadra Stan Van Tricht e Federico Guzzo -Zalf Fior Euromobil.



Per conoscere chi salirà sul podio della 50° Coppa della Pace, l'appuntamento per tutti gli appassionati è quindi fissato a domenica 29 maggio 2022 alle 13.30, quando sotto l'arco di partenza posto presso la Ditta Fratelli Anelli a Sant'Ermete di Santarcangelo, sventolerà la bandiera a scacchi che sancirà la partenza della 50° Coppa della Pace.



Le fasi salienti della gara saranno trasmesse in diretta sui canali social dell'evento.