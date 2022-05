Pauroso incidente a Misano: due auto distrutte, coinvolta anche una moto

Cronaca

Misano Adriatico

| 14:50 - 28 Maggio 2022

Le due auto e la moto coinvolte nel sinistro.



É di tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto oggi (sabato 28 maggio) a Misano, in via Castellaro. Nel sinistro, avvenuto intorno alle 12.15, coinvolti una moto Triumph, una Citroen C1 e un'utilitaria della Chevrolet: ad avere la peggio sono stati sia il conducente di quest'ultima vettura, un 52enne residente a Rimini, sia il centauro, un 61enne di Misano, entrambi trasportati all'ospedale Bufalini di Cesena in elisoccorso. Ferite più lievi per la 24enne di Pesaro, alla guida della Citroen. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e i vigili del fuoco per i soccorsi, una pattuglia della polizia locale per i rilievi e per regolamentare la circolazione stradale, che ha subito rallentamenti.