Il borgo dei pescatori, l'evento con cui Riccione paese torna alle origini della marineria locale

Eventi

Riccione

| 12:30 - 28 Maggio 2022

La "Gradellata".

Riccione torna alle origini. Agli anni in cui, piccolo borgo di pescatori, portava le proprie barche in mare aperto e sognava già un futuro da città turistica internazionale.



Sabato 4 e domenica 5 giugno, Riccione Paese, lungo la scenografia naturale di Corso Fratelli Cervi, si trasforma ne Il Borgo dei Pescatori - Il Sapore del Mare. A cura del Comitato Riccione Paese e Promo D, l'evento è inserito a pieno titolo nel progetto de Il Borgo Antico.



L'idea accarezzata da Il Borgo Antico - nell'ultimo weekend di aprile Riccione Paese ha accolto la terza edizione di "Io, tu e le Rosole" - punta a far rivivere l'atmosfera, i riti e i ritmi nella quotidianità di una Riccione tipicamente marinara e borghigiana. Paese che nei decenni, tanti gli ospiti illustri a far da ambasciatori nel mondo, si è via via trasformato in grande città; fino ad assurgere a centro balneare e brand apprezzato in tutt'Europa.



Il Borgo di Pescatori - Il Sapore del Mare vede allestimenti in sintonia con l'epoca rappresentata. E non mancheranno le imbarcazioni e gli strumenti di lavoro che hanno contraddistinto lo sviluppo della marineria locale e della diportistica: dalle immagini del duro lavoro svolto dai pescatori, alle gigantografie che raccontano momenti di fatica vissuta, gioia e dolore o semplice convivialità, alle testimonianze - i tradizionali mosconi - della nuova vita di spiaggia quali simboli riconoscibili ovunque.