La stagione turistica parte con il lancio su Sky: due giorni di riprese tra San Giovanni e Cattolica

Attualità

Cattolica

| 11:45 - 28 Maggio 2022

Riprese a Cattolica.

Domenica 22 e Lunedì 23 San Giovanni in Marignano e Cattolica sono stati il set delle riprese per la trasmissione televisiva "Una gita fuori porta" che andrà in onda su Sky nella seconda metà di giugno.

Questo progetto è un invito alla scoperta dei due territori, in un fil rouge tra collina, pianura e mare e con opportunità turistiche incredibili: dalla proposta balneare, agli eventi dell'entroterra, dai locali di Cattolica, ai prodotti tipici marignanesi, dal Parco "Le Navi", fino alla natura e allo sport marignanese.



La giornata di sabato, dedicata a Cattolica, si è aperta nella cornice di Piazza Primo Maggio dove le sirene hanno salutato il conduttore David Romano. Dopo una colazione, rigorosamente vista mare, si è passeggiato tra i giardini e le fontane e nei luoghi più importanti della cultura e della storia cattolichina: via Pascoli, la chiesa di Sant’Apollinare, la Rocca malatestiana, il Museo della Regina con i suoi reperti archeologici e le testimonianze della marineria locale e infine il Palazzo Comunale. L’acquario di Cattolica è stato protagonista del pomeriggio, con i suoi cinque percorsi e la nuova attrazione, appena inaugurata, dedicata ai dinosauri. Una camminata in darsena alla scoperta dell’attività piscatoria e dell’antico porto e un’uscita in cutter hanno chiuso la giornata.



A San Giovanni le riprese hanno coinvolto i produttori locali e i farmer market presenti rispettivamente in Piazza Silvagni ed al Parco dei Tigli in occasione del mercato del lunedì mattina, ma anche i meravigliosi scenari di Montelupo e delle colline marignanesi fino agli impianti sportivi Riviera Horses, Golf e al percorso sul fiume Conca, per culminare nel centro storico con la meravigliosa storia del Teatro A. Massari, della Chiesa di Santa Lucia e di Palazzo Corbucci. Al termina della giornata una splendida anteprima de "La Notte delle Streghe" che si svolgerà a San Giovanni dal 23 al 26 giugno prossimi e dopo due anni è più attesa che mai.



Affermano congiuntamente la Sindaca Franca Foronchi e il Sindaco Daniele Morelli : "I nostri territori sono davvero vicini e una promozione in sinergia può offrire ad entrambi grandi opportunità: i nostri eventi, il turismo balneare, i parchi, gli impianti sportivi, l’enogastronomia possono risultare attraenti e coinvolgenti per una vacanza ricca di opportunità. La Romagna ha tantissimo da offrire al visitatore: per questo siamo davvero convinti che valorizzandoci come un unico prodotto possiamo offrire un turismo innovativo, con tutte le carte in regola per una destagionalizzazione della nostra offerta. Ci auguriamo che questa trasmissione sia la prima di una serie di esperienze in sinergia. Un ringraziamento a tutti i volontari, le realtà e a tutti coloro che hanno offerto la loro disponibilità e fondamentale presenza per la buona riuscita delle riprese".