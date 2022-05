Riccione, spiagge: partito il servizio di salvataggio

Attualità

Riccione

| 11:13 - 28 Maggio 2022

Servizio salvamento Riccione.

Oggi parte ufficialmente il servizio di salvataggio di Riccione che rimarrà attivo fino all' 11 settembre. Un servizio indispensabile posto a garanzia e tutela dei bagnanti su tutto il litorale riccionese. La presenza e la professionalità delle ‘sentinelle del mare’, assieme ai bagnini, costituisce una eccellenza del prodotto turistico “Riccione”. Dopo due anni di emergenza sanitaria quest’anno ci sono tutti i presupposti per una stagione balneare pre – covid dai grandi numeri. Dall’amministrazione un grande augurio di buon lavoro agli operatori della spiaggia e della navigazione pronti ad un nuovo inizio di stagione.

Questa mattina erano presenti in piazzale Roma l’assessore al Demanio Andrea Dionigi Palazzi, il comandante della capitaneria di porto di Riccione insediatosi da alcuni mesi, Massimo Russo, e il presidente della Cooperativa bagnini, Diego Casadei.