Poggio Torriana festeggia la Repubblica insieme ai giovani

Attualità

Poggio Torriana

| 10:34 - 28 Maggio 2022

Giochi senza frontiere a Poggio Torriana.

Dopo due anni di emergenza pandemica, l’Amministrazione comunale di Poggio Torriana torna a celebrare la Festa della Repubblica, insieme ai giovani.



La cerimonia si terrà Giovedì 2 giugno alle ore 14:30 presso il Centro Sportivo G. Torroni in via Costa del Macello n°2 con la consegna della Costituzione ai concittadini che nel 2022 compiono la maggiore età, come dono simbolico d’introduzione alla vita civica e incontro con le Istituzioni pubbliche.



Il pomeriggio di festa continua dalle 15:00 con l’iniziativa “Giochi senza frontiere”, promosso da un gruppo di giovani del territorio, delle località di Poggio Berni e Torriana, all’insegna dello sport e della voglia di stare insieme.



L’evento è aperto a tutta la cittadinanza; per partecipare ai Giochi è necessario iscriversi sulla pagina Instagram @giochisenzafrontiere_ o contattando il numero 3249088145. Si sfideranno quattro squadre alla corsa coi sacchi, al tiro della fune, passando per staffette e percorsi ad ostacoli. Le due che arriveranno a un punteggio più alto si contenderanno la vittoria in una partita di calcetto.



"Siamo contenti di vedere i Giovani protagonisti nella giornata di celebrazioni del 2 Giugno, una data importante per i valori della Repubblica che la nostra Costituzione ci ricorda: libertà, uguaglianza, solidarietà, democrazia, lavoro e pace" dichiara l'assessora alle Politiche Giovanili, Francesca Macchitella. "Si tratta di una iniziativa che mette insieme i ragazzi e le ragazze che vivono nelle frazioni e vede, sin dall'inizio dell'organizzazione, una proficua collaborazione con le associazioni locali. Questa è una buona prassi che spero possa ripetersi sovente a Poggio Torriana per far sentire i cittadini più uniti".