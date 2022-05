Valerio Rossi Albertini , divulgatore scientifico e volto televisivo, al Palazzo del Turismo di Riccione

Attualità

Riccione

| 10:03 - 28 Maggio 2022

Cecchetto e Rossi Albertini.

Questa sera, sabato 28 maggio alle ore 21.00, Valerio Rossi Albertini sarà presente al Palazzo del Turismo per parlare con tutta la città del futuro green di Riccione.

Valerio Rossi svolge attività divulgativa per il CNR ed è anche il loro volto televisivo, divulgatore scientifico per la stampa e la televisione.



"Ha accettato il mio invito a parlare della Riccione che vorrei, del suo ecoturismo: un turismo sostenibile." Annuncia Claudio Cecchetto, candidato sindaco.

"Le energie rinnovabili saranno l'argomento dello "speech" di Valerio Rossi. Sono certo che questo appuntamento segnerà l'inizio di una solida collaborazione con la città di Riccione."



L'incontro con i Riccionesi è stato organizzato dalle liste civiche a sostegno di Cecchetto: Lista Cecchetto, Riccione Civica e Fratelli di Riccione.

Vista la capienza limitata della sala è consigliabile arrivare con sufficiente anticipo.



"Sarà un una serata per guardare al futuro con i piedi ben piantati nel presente, abbiamo voglia di Ridiventare Riccione".