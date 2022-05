Ricercato per un ordine di carcerazione, tenta di rubare un'auto: arrestato In manette è finito un 63enne, fermato a Santa Giustina mentre scappava in sella a una bicicletta

Cronaca Rimini | 17:27 - 27 Maggio 2022 Foto di repertorio.

Un 63enne dell'Est Europa è stato fermato questa mattina (venedì 27 maggio) a Santa Giustina, dalla Polizia, dopo aver tentato di rubare un'automobile. L'uomo è risultato destinatario di un ordine di carcerazione, per reati commessi a Fano: dovrà scontare 3 anni di reclusione. A dare l'allarme questa mattina è stata la telefonata di un cittadino, che ha visto il sessantenne introdursi nel cortile di un'abitazione e poi a bordo di un'automobile lì parcheggiata. Fuggito in sella a una bicicletta, è stato fermato dalla Polizia e arrestato. Una volta in Questura, è stato identificato ed è emerso sul suo capo il pendente ordine di carcerazione.





< Articolo precedente Articolo successivo >